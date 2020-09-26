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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الخميس.. المرأة الإفريقية تحتفل بنصر أكتوبر بصالونها الثقافى «كونى أنتِ»

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:09 ص
نصر أكتوبر
نصر أكتوبر
ايهاب مصطفى
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تحتفل مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات برئاسة الدكتورة نجوى إبراهيم، بنصر أكتوبر المجيد في صالونها الثقافي "كوني أنتِ" الذي تنظمه اللجنة الثقافية بالمؤسسة برئاسة اللواء هشام فرج، يوم الخميس ١ أكتوبر المقبل، بمقر المؤسسة بالمعادي.

يتحدث في الصالون اللواء أركان حرب محمود محمد خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء أركان حرب حمدي بخيت عضو مجلس النواب، ويدير الندوة الدكتورة فينوس فؤاد المستشار الثقافي للمؤسسة، ويقدمها الإذاعي أحمد شريف.

ويتحدث الضيوف عن بطولات رجال القوات المسلحة في انتصارات حرب أكتوبر، وما قدموه من تضحيات لاسترداد الأرض المحتلة، كما تلقى الشاعرة الدكتورة علا حويدق، أحدث قصائدها الشعرية في معركة العبور والنصر، ويتغنى الفنان محمد العلايلي بباقة من أجمل وأشهر الأغاني الوطنية.

يأتي ذلك بحضور عدد من رؤساء اللجان وأعضاء المؤسسة وكوكبة من المثقفين ورجال الصحافة والإعلام.

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