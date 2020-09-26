عرض «يوم الفرح» و«طبيب السعادة» بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

ضمن فعاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، فيلمي«يوم الفرح» و«طبيب السعادة» في السابعة من مساء يوم الأربعاء ٣٠ سبتمبر الجاري، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.وعن هذه الأمسية السينمائية، يقول الناقد السينمائي مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إنه يعقد عقب عرض الفيلمين، ندوة لمناقشة فكرة مضمون كل من الفيلمين، بحضور المخرج مصطفى وفيق مخرج الفيلم الروائي القصير «يوم الفرح»، والمخرج شريف جابر مخرج الفيلم التسجيلى «طبيب السعادة».ويوجه مدير عام المركز، الدعوة عامة للجمهور، للحضور ومشاهدة الفيلمين، بمقر مركز الثقافة السينمائية(٣٦ شارع شريف- القاهرة)، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد.