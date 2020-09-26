تعيين ياسر عبدالوهاب مديرًا فنيًا للناشئين وآنسات السلة بالزمالك

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تعيين ياسر عبد الوهاب مديرًا فنيًا عامًا لقطاع الناشئين والانسات لكرة السلة بالنادي.ولعب ياسر عبدالوهاب للزمالك في التسعينيات وقاده في أكثر من بطولة إفريقية وعربية، وحصل معه على عدد من البطولات، كما شارك مع المنتخب الوطني في عدد من البطولات العربية والافريقية.وحصل عبدالوهاب على دراسات متقدمة في التدريب بمصر والإمارات والبحرين.