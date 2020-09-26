سعر اليورو اليوم السبت 26-9-2020 فى البنوك المصرية
السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:29 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد «الدستور» سعر اليورو، اليوم السبت 26-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
وعلي المستوي المحلي، استقر سعر اليورو اليوم في معظم البنوك المصرية لليوم الثاني علي التوالي خلال علي تراجع خلال أيام العطلة الجمعة والسبت مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.62.
ووفقًا للسوق المحلية نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك عودة بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.46.
وعلي المستوي المحلي، استقر سعر اليورو اليوم في معظم البنوك المصرية لليوم الثاني علي التوالي خلال علي تراجع خلال أيام العطلة الجمعة والسبت مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.62.
ووفقًا للسوق المحلية نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك عودة بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.46.
سعر اليورو اليوم السبت 26-9-2020 في البنوك المصرية
كما بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي اليوناني للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك مصر انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.45، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.45، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.43، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.43.
أسعار اليورو
وفي البنك الاهلي المصري تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.25 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك اتش إس بي سي سجل سعر اليورو للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.26 جنيه وللبيع 18.46، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.25 جنيه وللبيع 18.45، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.47.