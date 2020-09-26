سعر اليورو اليوم السبت 26-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم السبت 26-9-2020 في البنوك المصرية

كما بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي اليوناني للشراء 18.29 جنيه وللبيع 18.46، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك مصر انخفض سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.28 جنيه وللبيع 18.45، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.45، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.43، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.43.



أسعار اليورو

وفي البنك الاهلي المصري تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.25 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.24 جنيه وللبيع 18.45، وفي بنك اتش إس بي سي سجل سعر اليورو للشراء 18.27 جنيه وللبيع 18.47، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.26 جنيه وللبيع 18.46، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.25 جنيه وللبيع 18.45، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.21 جنيه وللبيع 18.47.