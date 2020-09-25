هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.9 درجة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد مساء يوم الجمعة ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠ هزة أرضية في منطقة البحر الأحمر وعلى بعد 33 كم شمال شرق مدينة الغردقة.وقالت في بيانها، أن الهزة بتاريخ اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساء و22 دقيقة و33 ثانية، بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، وبعمق: 16 كم.وأوضح المعهد في بيانه، أنه لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.