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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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بث مباشر.. حلقة جديدة من «آخر النهار» مع محمد الباز
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:53 م
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ينقل موقع "ستوديو"، بثًّا مباشرًا لحلقة جديدة من برنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار".
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