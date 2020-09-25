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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع سيدة في انهيار منزل بملوي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:07 م
مصرع سيدة
مصرع سيدة
نجلاء فتحي
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لقيت سيدة بقرية دروة في مركز ملوي بمحافظة المنيا مصرعها إثر انهيار منزلها، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لرفع آثار الانهيار وانتشال جثة السيدة.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بانهيار منزل بمركز ملوي.

وعلى الفور، انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المحافظة والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوي لفحص البلاغ، وتبين انهيار منزل ملكا لورثة إسماعيل أبوزيد عبدالعال بقرية دروة، ما أدى إلى مصرع سيدة تدعى تاج إسماعيل 60 سنة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لرفع آثار المنزل المنهار وانتشال جثة السيدة وتم نقلها لمشرحة مستشفى ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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