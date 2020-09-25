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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس اليمنى يطالب المجتمع الدولى بالتصدى للحوثيين

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:40 م
عبدربه منصور هادي
عبدربه منصور هادي
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أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الجمعة، قطع شوط في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي في مطلع نوفمبر الماضي، وبدعم غير محدود من المملكة العربية السعودية.

وأشار الرئيس اليمني في كلمته التي ألقاها عبر الاتصال المرئي بالدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى تقديم حكومته التسهيلات كافة أمام جهود تنفيذ الاتفاق، انطلاقا من قناعاتها بضرورة توحيد جهود الجميع للمضي قدما في تحقيق البناء والتنمية تحت راية الدولة، مجددا ثقته في المملكة العربية السعودية للمضي في استكمال تنفيذ هذا الاتفاق.

وأعرب عن أسفه لما قوبلت به جهود السلام على مدار الأعوام الخمسة الماضية من تعنت كامل من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، وداعميهم في النظام الإيراني.

وقال الرئيس اليمني إن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من استهداف متكرر للمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة، كل ذلك يعطي صورة واضحة عن نواياها وموقفها من السلام، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في وضع حد لهذا الصلف المتعجرف، وإنهاء معاناة اليمنيين عبر الضغط الفاعل والحاسم على الانقلابين وراعيهم في طهران لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والتوقف عن الإيغال في إراقة الدماء والتدمير وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية لكل اليمنيين.

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