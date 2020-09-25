موسكو تعلق على رفض بعض الدول الاعتراف بلوكاشينكو رئيسا لبيلاروس

اعتبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن عدم اعتراف بعض الدول الغربية بألكسندر لوكاشينكو رئيسا لبيلاروس يمثل تدخلا غير مباشر في شؤونها الداخلية، ويتعارض مع القانون الدولي.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة: "هذه القرارات (بشأن عدم الاعتراف بلوكاشينكو) بالتأكيد لا تسهم في تطوير الحوار بل هي في الحقيقة تدخل غير مباشر في الشؤون الداخلية. لا شك أن هذه القرارات من شأنها أن تبطئ وتعقد حوار تلك الدول مع بيلاروس".وأضاف: "نحن بالتأكيد لا نرحب بمثل هذه القرارات التي تم تبنيها في عدد من الدول الأوروبية، والتي نعتقد أنها مخالفة للقانون الدولي".وأكد بيسكوف أن "هذه القرارات وهذا الموقف الذي اتخذه عدد من الدول الأوروبية تجاه لوكاشينكو لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤثر في الوضع الحالي للعلاقات الروسية البيلاروسية وآفاق تطويرها".وبعد مراسم تنصيب لوكاشينكو رئيسا لبيلاروس يوم الأربعاء، أعلنت بعض الدول الغربية أنها لا تعترف به رئيسا شرعيا للبلاد بحجة أن انتخابات 9 أغسطس التي فاز فيها بولاية رئاسية سادسة، شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، ودعت لإجراء انتخابات جديدة تحت مراقبة دولية.