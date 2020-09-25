باعتراف قيادتها.. «الإرهابية» تفشل في حشد عناصرها للتظاهر ضد الدولة

الشعب يقف لهم بالمرصاد









تسريبات توضح فشل الجماعة













أيمن نور: عايز أقولك إن في لبنان الحالة عظيمة جدًا.. لكن الحقيقة هي نكسة أو هي هزيمة.

لم يكن 20 سبتمبر الموعد الأول لمحاولة حشد «الإرهابية» عناصرها وأعوانها ضد الدولة المصرية ونظام الحكم، فعلى مدار 7 سنوات تكررت الدعوة للنزول مع اختلاف مزاعمها.لجأت الجماعة لاحتضان المقاول الهارب محمد علي وروجت له في منابرها الإعلامية بالدوحة واسطنبول كي ينشر أكاذيبه ويدعو المصريين للتظاهر لكن لم يهتم الشعب لدعواهم، بل فضح فبركة وسائل الإعلام الإخوانية لفيديوهات التظاهر من بلدان آخرى.وقال الدكتور مصطفى أمين، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي يلفظ أنفاسه الأخيرة في مصر بعد فشله المتكرر في الحشد لمظاهرات ضد الدولة، مؤكدًا أن محاولات الحشد والتحريض مستمرة فهي جزء من بقاءها.وتابع: «هناك عدد من حوائط الصد تقف دائمًا في وجه جماعة الإخوان في كل دعواتها الفاشلة»، معلقًا أن المشروعات القومية التي دشنتها الدولة على أكثر من صعيد هي ما تُشعر المواطن أن ما يعرض عليه داخل قنواتهم ليل نهار رغم حنكته ما هو إلا كذب وتضليل.وأكد أن الشعب المصري أصبح يدرك خطورة ما يتم من تحريض وغيره، مضيفًا أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول استغلال بعض مشاكل المصريين لعودتها إلى الحكم مرة ثانية، موضحًا أنها فشلت فشل زريع في الحكم وبالتالي إمكانية عودتها مرة أخرى أصبحت مسألة منتهية.وفي سقطة جديدة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي مسرب لمكالمة بين الهارب أيمن نور المكالمة وقيادي إخواني مجهول الهوية يوضح فشل «الإرهابية» في حشد عناصرها رغم إنفاق مليارات الدولارات.وجاء نص المكالمة كالآتي:القيادي الإخواني: للأسف كلنا حاسين نفس الإحساس ده يا دكتور والله.. بس احنا بقالنا فترة بنحاول وبنجهز وبنعد الدعم وعمالين نتواصل مع محمد علي والناس بتوعنا ولازم نعمل ولازم نعوض الإخفاق اللي كان حصل عندنا في سبتمبر، علشان نعمل حاجة كويسة في يناير ونحفز الناس بس مش عارف إيه اللي حصل.أيمن نور: للأسف لأول مرة أشعر أننا في حالة حزن وخيبة أمل وصدمة، كنت بقولك الناس تنزل الشارع ونعمل مظاهرة أو فعالية لكن اكتشفت حجم الكارثة.القيادي الإخواني مقاطعا نور: يا دكتور أنت والله ماقصرتش، ربنا يعلم تحفيز حضرتك لينا هو اللي كان مخلينا نكمل لحد دلوقتي، بس أنا مش عارف بعد اللي عمله محمد علي إنه هو يطلع ويقول هنسحب وأقفل صفحتي، أنا خايف بكره الصبح إن باقي الناس اللي بندعمهم على الأرض وعمالين نوفرلهم كل الدعم، كل واحد يطلع بكره يقول أنا هقفل صفحتي ولا هنسحب من الحراك، يعني احنا لازم نلحق الدنيا قبل ما نخسر المعركة.أيمن نور: أنا عايز أقولك فشلت وهزمت في المعركة الأولى فلا معركة أخرى لها قيمة.