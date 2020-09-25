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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادى وفدى: القائمة الوطنية تمزج بين الخبرة والشباب

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:36 م
عبدالباسط الشرقاوي
عبدالباسط الشرقاوي
إسلام نصير
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قال عبدالباسط الشرقاوي، رئيس لجنة الوفد بالبحيرة، إن القائمة الوطنية «من أجل مصر» لانتخابات مجلس النواب 2020 تجمع العديد من القامات القانونية والسياسية والحزبية والاقتصادية والعلمية الكبيرة بمختلف قطاعات الجمهورية في نظام القوائم الانتخابية وفقا لقانون الانتخابات.

وأضاف «عبدالباسط» في بيان اليوم، أن مشاركة حزب الوفد في القائمة تأتي من منطلق الدور الوطني لبيت الأمة، ونظرا لما يمتلكه من خبرات في مجالات مختلفة يمكنها أن تكون إضافة قوية للقائمة ولمجلس النواب بشكل عام.

وتابع رئيس لجنة الوفد بالبحيرة: انتخابات البرلمان الحالي وبشكل خاصة تشكيلة القائمة الوطنية "من أجل مصر" تجمع بين الخبرات والشباب في بوتقة واحدة سينتج عنها مزيد من النشاط تحت قبة البرلمان، وتسهم في خلق جيل جديد من النواب المخضرمين وفي نفس الوقت الاستفادة بطاقة الشباب والوجوه الجديدة.

وأشار عبدالباسط الشرقاوي، إلى أنه من المتوقع أن تشهد الانتخابات البرلمانية الحالية لبرلمان 2020 منافسة شرسة على نظامي الانتخابات بشقيها للفردي والقائمة بالنسبة لجميع الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.

ودعا القيادي الوفدي، الشعب المصري إلى ضرورة المشاركة بقوة في عملية الاقتراع بانتخابات البرلمان، والحرص على اختيار من يمثلهم بحق تحت قبة البرلمان من أجل تحقيق مصالحهم وطموحاتهم من المجلس الجديد.

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