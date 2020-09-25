«رياضة أسوان» تختتم الملتقى الحرفي للمنتجات البيئية (صور)

نفذ مركز شباب مدينة أسوان، ملتقي حرفي لأعضاء أندية الفتاة بالمحافظة لتصميم المنتجات البيئية والحرفية، حيث استمرت فعاليات الملتقى لمدة 4 أيام متواصلة خلال الفترة من ٩٢٠ إلى ٢٠٢٠٩٢٤.حيث شمل الملتقى الحرفي تصميم المشاركين من السيدات خلال الفعاليات، لمشغولات الخوص بالتصميمات المختلفه وأضاف الألوان المميزة التي أضافت شكلًا جماليًا لها، والتقاط الصور التذكارية بعد لهم برفقة المشغولات التي تم إنتاجها.وجاء ذلك ضمن البرامج الثقافية والاجتماعية التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بمراكز الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبتعليمات فتحي عبدالحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، ومصطفي بسطاوي وكيل المديرية للشباب.