تقديم 89 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء بالشرقية





وأعطى محافظ الشرقية تعليمات واضحة لرؤساء المراكز والمدن لزيادة أعداد العاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية لتلقي الطلبات، ومنع العطلات الرسمية للعاملين بهذا الملف، للتسهيل على المواطن حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

أشار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق محافظة الشرقية شهدت خلال الأسبوع الماضي توافدًا كثيفًا من المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء العشوائي، خاصة بعد التخفيضات المقدمة في أسعار متر التصالح، مشيرا إلى أنه تم تقديم 89 ألفا و30 طلبًا من المواطنين حتى 24 سبتمبر الجاري بزيادة تصل إلى 3700 طلب عن أمس الأول.أكد المحافظ أن قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المهلة المقررة للتقدم بطلبات التصالح حتى نهاية أكتوبر القادم جاء بعد إثبات المواطنين جديتهم في التصالح على مخالفاتهم، وللتيسير على المواطنين في هذا الشأن والسماح لهم باستكمال أوراقهم المطلوبة.هذا وقد ناشد محافظ الشرقية المواطنين من أصحاب الشأن بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح لتلافى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضي أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار فتح أبواب المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة طوال أيام الأسبوع ويومي الجمعة والسبت ومد ساعات العمل فيها إلى ما بعد الخامسة حتى حصول آخر مواطن على خدمته من تلك المراكز لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح.