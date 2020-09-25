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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ3 مليارات و110 ملايين.. تنفيذ 11 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بالشرقية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:47 م
ممدوح غراب،
ممدوح غراب،
سارة الوردانى
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جارٍ تنفيذ 270 مشروعا بجميع القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليارا و106 ملايين جنيه منها 11 مشروعا خدميا وتنمويا بقطاعات الصحة والشباب والإسكان والكهرباء بمركز ومدينة الزقازيق بتكلفة بلغت 3 مليارات و110 ملايين و950 ألف جنيه.

أوضح محافظ الشرقية أنه جارٍ تنفيذ عدد 4 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 2 مليار و323 مليون جنيه شملت تلك المشروعات توسعة مستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق بتكلفة 72 مليون جنيه، وإنشاء معهد للأورام بمنطقة هرية رزنة بتكلفة 521 مليون جنيه، وإنشاء المستشفى العسكري بمنطقة الزراعة بمدينة الزقازيق بتكلفة مليار جنيه، وإنشاء مستشفى طوارئ الجامعة بناحية الشوبك بالزقازيق بتكلفة 730 مليون جنيه، وذلك بهدف تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وفي قطاع الإسكان أكد محافظ الشرقية أنه جارٍ إنشاء برج سكني (استثماري) بمدينة الزقازيق يضم 44 وحدة سكنية بتكلفة 14 مليونا و100 ألف جنيه، وإنشاء مبنى لوحة توزيع كهرباء العصلوجي بتكلفة 2 مليون و991 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير مسكن ملائم ومناسب للمواطنين بمدينة الزقازيق وتحسين خدمات الكهرباء المقدمة لهم.

أوضح محافظ الشرقية أنه في قطاع الشباب والرياضة جارٍ إنشاء المقصورة الرئيسية باستاد الزقازيق بتكلفة 5 ملايين و900 ألف جنيه، وفي قطاع الكهرباء أكد محافظ الشرقية أنه جارٍ إنشاء موزعي كهرباء أرض المحلج والأوقاف بتكلفة 85 مليون جنيه وإنشاء محطة محولات الزقازيق والتي ستعمل بجهد 5002206611 ك.ف وذلك بهدف تخفيف الأحمال وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

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