اعترافات المتهم بسرقة 10 بطاريات من سيارات بالزيتون

أدلى عاطل متهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة بطاريات السيارات باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزيتون، اليوم الجمعة وكشف أنه يقوم ببيعها في سوق الخردة، موضحا أنه ارتكاب 10 حوادث بذات الطريقة.البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس حال شروعه في سرقة "كوريك وبطارية" من داخل إحدى السيارات بأسلوب "فتح غطاء المحرك "الكابود".واعترف بارتكاب الواقعة، باستدعاء المجني عليها مالكة السيارة تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتم بإرشاد ضبط كل المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.