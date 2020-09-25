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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الهدوء يسود شوارع الشرقية ومسقط رأس المعزول

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:35 م
شوارع محافظة الشرقية
شوارع محافظة الشرقية
سارة الوردانى
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شهدت شوارع محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، هدوءا تاما وخلت من المظاهرات المزعومة وانتظام حركة المرور، في مشهد أثبت فشل دعوات أنصار الجماعة الإرهابية للتظاهر وخلق حالة من الفوضى.

وشهد ميدانا المحافظة والمحطة بمدينة الزقازيق حالة من السيولة المرورية، وخلت الشوارع من أي تجمعات أو استجابة لدعوات الإخوان الإرهابية الهدامة.

وفي ذات السياق، شهدت قرية العدوة التابعة لمركز ومدينة ههيا، بمحافظة الشرقية، مسقط رأس المعزول محمد مرسى، هدوءا فى الشوارع وانتظاما في حركة المرور دون أى تظاهرات أو تجمعات تذكر.

وكان عدد من أنصار الجماعة الإرهابية قد أطلق دعوات للتظاهر اليوم، داعين المصريين للتجمهر والمطالبة بإسقاط القيادة السياسية وخلق حالة من الفوضى والشغب، ليتجنب شعب مصر الالتفات لتلك الدعوات الهدامة للحفاظ على أمن واستقرار مصر.

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