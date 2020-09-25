تفاصيل القبض على منفذ هجوم «شارلي إيبدو» في باريس

اعتقلت قوات الأمن فى باريس أحد المتهمين فى هجوم بأسلحة بيضاء قرب المقر القديم لصحيفة شارلى إبدو فى باريس.وأفادت فضائية سكاى نيوز عربية، بأن قوات الأمن طاردت شخصين يشتبه في ضلوعهما في الحادث، ونجحت بالفعل في اعتقال أحدهما، فيما عثرت القوات في موقع الحادث على طرد مشبوه.وأصيب 4 أشخاص اثنان منهم في حالة خطيرة، اليوم الجمعة، عقب الهجوم المسلحوأعلن رئيس وزراء فرنسا جان كاستيكس، قبل قليل، أن الهجوم وقع بسكين.وعلى الفور هرعت قوات الأمن في الشوارع المحيطة بمكان وقوع الجريمة، وأقامت حولها طوقا مشددا.ويأتي حادث الطعن الجديد بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم الأول على مقر شارلي إبدو الذى وقع عا 2015.