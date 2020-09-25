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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آرب نيوز: مصر تستعيد السياحة الفرنسية مطلع أكتوبر

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:54 م
السياحة
السياحة
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "آرب نيوز" السعودية في نسختها الإنجليزية، أن السياح الفرنسيين يستعدون للعودة إلى مصر في أقرب وقت.

وتابعت أن مصر تستعد لاستقبال السياح الفرنسيين في أكتوبر بعد توقف دام سبعة أشهر وسط الإغلاق الدولي بسبب فيروس كورونا.

وأضافت أن مصر بدأت تفتح حدودها في يوليو أمام السياح بعد التأكد من خلو ٣ محافظات ساحلية تقع على البحر الأحمر من فيروس كورونا مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لحماية السياح.

وأبلغ سفير فرنسا في القاهرة، ستيفان روماتيه، الأربعاء، وزير السياحة المصري خالد العناني، أن فرنسا ستستأنف الرحلات السياحية إلى المدن الشاطئية المصرية في أكتوبر المقبل.

كما ناقش الطرفان إنشاء آلية لتعزيز الزيارات السياحية إلى مصر من فرنسا.

في منتصف سبتمبر، رفعت مصر للطيران عدد الرحلات والوجهات التي تسيّرها إلى 36 وجهة بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وفي 3 سبتمبر، استقبل مطار القاهرة أول رحلة للخطوط الجوية البريطانية منذ تفشي الوباء وعلى متنها 180 راكبا.

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