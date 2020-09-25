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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأمريكى فى اليونان الأحد المقبل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:41 م
بومبيو
بومبيو
مروة عنبر
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يعتزم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، زيارة اليونان الأسبوع المقبل، ليعرب عن دعم بلاده لأثينا في نزاعها الحدودي مع أنقرة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن زيارة بومبيو لليونان تندرج فى إطار جولة أوروبية سيقوم بها بين 27 سبتمبر و2 أكتوبر، وستشمل كذلك كلا من إيطاليا، حيث ستكون له أيضًا محطة في الفاتيكان يبحث خلالها ملف الحريات الدينية، وكرواتيا.

وسيتوجه بومبيو خلال زيارته الثانية لليونان فى أقل من عام، إلى كل من تسالونيكى شمالًا، وجزيرة كريت، حيث سيلتقيه رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وسيشدد بومبيو خلال زيارته على التزام واشنطن وأثينا بتعزيز الأمن والسلام والازدهار في شرق البحر المتوسط، وفقًا لبيان الخارجية الأمريكية.

ومن المقرر أن يزور بومبيو خلال زيارته لكريت القاعدة البحرية لحلف شمال الأطلسي في خليج سودا، وفقًا لقناة العربية.

وكان بومبيو قد زار قبل أسبوعين قبرص حيث حضّ   تركيا على وقف الأنشطة التي تثير توترًا في شرق البحر المتوسط، داعيًا جميع الأطراف إلى انتهاج السبل الدبلوماسية.

ويدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية حول موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة.

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