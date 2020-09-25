9 صفات يستغلها معز مسعود للإيقاع بالجميلات

- الثقة العالية بالنفس

- يتمتع بحس الفكاهة

- البنية القوية

- القدرة على الاستماع

- الصوت العميق

- الرائحة الجذابة

- يهتم بنفسه باستمرار

- يحبّ العائلة وإنجاب الأطفال

- الطموح

أثار الداعية الإسلامي معز مسعود، الكثير من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي بعد طلاقه من الفنانة شيري عادل وانتشار أنباء عن ارتباطه بالفنانة حلا شيحة، وذلك بعد فترة قصيرة من زواجه من الفنانة شيري عادل وطلاقهما، ومن قبلها تزوج معز من بسنت نور الدين ثم طلقها.والآن انتشرت الأحاديث في الوسط الفني، بأن معز مسعود على علاقة بالفنانة حلا شيحة، كما سربت أخبار تؤكد خطبتهما في سرية تامة، وفي هذا الشأن يتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور محمود أمين، استشاري الطب النفسي عن أشياء تجذب الجميلات لرجال أمثال معز مسعود.يقول دكتور محمود: "يجب أن ندقق أكثر بالصفات الجسدية والنفسية التي تجعل المرأة تستسلم لسحر الرجل، فتنجذب إليه بشكل تلقائي من دون أن يقوم بالكثير من المجهود، خاصة إذا كانت جميلة جدا، وتلك الصفات هي:يجب أن يمتلك الرجل ثقة كبيرة بنفسه ولكن ليس لدرجة الغرور، فالمرأة تحب أن تكون برفقة رجل قادر على اتخاذ القرارات بثقة، دون أن يحمّلها عبء اتخاذ القرارات بنفسها في كل الأوقات، وفي نفس الوقت هي لا تبحث عن شخص مغرور يشعرها بأنه يتفوق عليها في كل شيء، فهي تبحث عن شريك حياة وليس قائدا يوجه حياتها بالأوامر.الضحك والفكاهة عامة هما الطريق لقلب المرأة، فهي تعشق الرجل القادر على إضحاكها وإسعادها بكل بساطة، مثلما سمعنا ياسمين صبري تقول إنها تحب رجل الأعمال أبوهشيمة لأنه يضحكها، فحس الفكاهة يعبر عن رجل سريع البديهة واجتماعي بامتياز.تحب المرأة الرجل الذي يتمتع بالأكتاف العريضة، العضلات البارزة وطول القامة فهو أكثر إثارة للرغبة الجنسية عند المرأة من الرجل النحيف، هذا الأمر يتعلق بغريزة المرأة التي تشدها إلى الملامح الذكورية الأقوى منها، والتي تشعرها بأن الرجل قادر على حمايتها.أمر لا يبرع به الرجال، لكن الرجل الذي يفعل ذلك سيجذب المرأة له دون مجهود أو محاولة منه.هذا الأمر يرتبط أيضًا بغريزة المرأة الأساسية التي تعتبر الصوت العميق دلالة على بنية ذكورية قوية، أمر تبحث عنه بطبيعتها.الأمر لا يتعلق برائحة معينة من العطر بل لمجرد أن يتمتع الرجل برائحة جذابة، تتعلق به المرأة ويلفت نظرها فالمرأة تتمتّع بحس أعلى من الرجل من ناحية حسّ الشمّ وتثيرها روائح العطور التي يضعها الرجل مباشرةً بعد الاستحمام.تنجذب المرأة دائمًا للرجل ذى الطلة الجذابة والشيك الذي يهتم بنظامه الغذائي ورشاقته، نظافته الشخصية.أى امرأة ترغب بخوض علاقة طويلة الأمد والزواج في يوم ما، ستنجذب سريعًا لهذا النوع من الرجال الذي غالبًا ما يكون حنونًا.هذه الصفة تدل على رجل مجتهد في العمل ويرغب بالتقدّم المستمّر في حياته، وبالتالي هذا الأمر يمنح المرأة نوعًا الطمأنينة لمستقبلهما معًا، فلا شكّ إذًا أن تنجذب إليه بشكل تلقائيّ.