9 صفات يستغلها معز مسعود للإيقاع بالجميلات
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:31 م
سلمى بدرطباعة
أثار الداعية الإسلامي معز مسعود، الكثير من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي بعد طلاقه من الفنانة شيري عادل وانتشار أنباء عن ارتباطه بالفنانة حلا شيحة، وذلك بعد فترة قصيرة من زواجه من الفنانة شيري عادل وطلاقهما، ومن قبلها تزوج معز من بسنت نور الدين ثم طلقها.
والآن انتشرت الأحاديث في الوسط الفني، بأن معز مسعود على علاقة بالفنانة حلا شيحة، كما سربت أخبار تؤكد خطبتهما في سرية تامة، وفي هذا الشأن يتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور محمود أمين، استشاري الطب النفسي عن أشياء تجذب الجميلات لرجال أمثال معز مسعود.
يقول دكتور محمود: "يجب أن ندقق أكثر بالصفات الجسدية والنفسية التي تجعل المرأة تستسلم لسحر الرجل، فتنجذب إليه بشكل تلقائي من دون أن يقوم بالكثير من المجهود، خاصة إذا كانت جميلة جدا، وتلك الصفات هي:
- الثقة العالية بالنفس
يجب أن يمتلك الرجل ثقة كبيرة بنفسه ولكن ليس لدرجة الغرور، فالمرأة تحب أن تكون برفقة رجل قادر على اتخاذ القرارات بثقة، دون أن يحمّلها عبء اتخاذ القرارات بنفسها في كل الأوقات، وفي نفس الوقت هي لا تبحث عن شخص مغرور يشعرها بأنه يتفوق عليها في كل شيء، فهي تبحث عن شريك حياة وليس قائدا يوجه حياتها بالأوامر.
- يتمتع بحس الفكاهة
الضحك والفكاهة عامة هما الطريق لقلب المرأة، فهي تعشق الرجل القادر على إضحاكها وإسعادها بكل بساطة، مثلما سمعنا ياسمين صبري تقول إنها تحب رجل الأعمال أبوهشيمة لأنه يضحكها، فحس الفكاهة يعبر عن رجل سريع البديهة واجتماعي بامتياز.
- البنية القوية
تحب المرأة الرجل الذي يتمتع بالأكتاف العريضة، العضلات البارزة وطول القامة فهو أكثر إثارة للرغبة الجنسية عند المرأة من الرجل النحيف، هذا الأمر يتعلق بغريزة المرأة التي تشدها إلى الملامح الذكورية الأقوى منها، والتي تشعرها بأن الرجل قادر على حمايتها.
- القدرة على الاستماع
أمر لا يبرع به الرجال، لكن الرجل الذي يفعل ذلك سيجذب المرأة له دون مجهود أو محاولة منه.
- الصوت العميق
هذا الأمر يرتبط أيضًا بغريزة المرأة الأساسية التي تعتبر الصوت العميق دلالة على بنية ذكورية قوية، أمر تبحث عنه بطبيعتها.
- الرائحة الجذابة
الأمر لا يتعلق برائحة معينة من العطر بل لمجرد أن يتمتع الرجل برائحة جذابة، تتعلق به المرأة ويلفت نظرها فالمرأة تتمتّع بحس أعلى من الرجل من ناحية حسّ الشمّ وتثيرها روائح العطور التي يضعها الرجل مباشرةً بعد الاستحمام.
- يهتم بنفسه باستمرار
تنجذب المرأة دائمًا للرجل ذى الطلة الجذابة والشيك الذي يهتم بنظامه الغذائي ورشاقته، نظافته الشخصية.
- يحبّ العائلة وإنجاب الأطفال
أى امرأة ترغب بخوض علاقة طويلة الأمد والزواج في يوم ما، ستنجذب سريعًا لهذا النوع من الرجال الذي غالبًا ما يكون حنونًا.
- الطموح
هذه الصفة تدل على رجل مجتهد في العمل ويرغب بالتقدّم المستمّر في حياته، وبالتالي هذا الأمر يمنح المرأة نوعًا الطمأنينة لمستقبلهما معًا، فلا شكّ إذًا أن تنجذب إليه بشكل تلقائيّ.
والآن انتشرت الأحاديث في الوسط الفني، بأن معز مسعود على علاقة بالفنانة حلا شيحة، كما سربت أخبار تؤكد خطبتهما في سرية تامة، وفي هذا الشأن يتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور محمود أمين، استشاري الطب النفسي عن أشياء تجذب الجميلات لرجال أمثال معز مسعود.
يقول دكتور محمود: "يجب أن ندقق أكثر بالصفات الجسدية والنفسية التي تجعل المرأة تستسلم لسحر الرجل، فتنجذب إليه بشكل تلقائي من دون أن يقوم بالكثير من المجهود، خاصة إذا كانت جميلة جدا، وتلك الصفات هي:
- الثقة العالية بالنفس
يجب أن يمتلك الرجل ثقة كبيرة بنفسه ولكن ليس لدرجة الغرور، فالمرأة تحب أن تكون برفقة رجل قادر على اتخاذ القرارات بثقة، دون أن يحمّلها عبء اتخاذ القرارات بنفسها في كل الأوقات، وفي نفس الوقت هي لا تبحث عن شخص مغرور يشعرها بأنه يتفوق عليها في كل شيء، فهي تبحث عن شريك حياة وليس قائدا يوجه حياتها بالأوامر.
- يتمتع بحس الفكاهة
الضحك والفكاهة عامة هما الطريق لقلب المرأة، فهي تعشق الرجل القادر على إضحاكها وإسعادها بكل بساطة، مثلما سمعنا ياسمين صبري تقول إنها تحب رجل الأعمال أبوهشيمة لأنه يضحكها، فحس الفكاهة يعبر عن رجل سريع البديهة واجتماعي بامتياز.
- البنية القوية
تحب المرأة الرجل الذي يتمتع بالأكتاف العريضة، العضلات البارزة وطول القامة فهو أكثر إثارة للرغبة الجنسية عند المرأة من الرجل النحيف، هذا الأمر يتعلق بغريزة المرأة التي تشدها إلى الملامح الذكورية الأقوى منها، والتي تشعرها بأن الرجل قادر على حمايتها.
- القدرة على الاستماع
أمر لا يبرع به الرجال، لكن الرجل الذي يفعل ذلك سيجذب المرأة له دون مجهود أو محاولة منه.
- الصوت العميق
هذا الأمر يرتبط أيضًا بغريزة المرأة الأساسية التي تعتبر الصوت العميق دلالة على بنية ذكورية قوية، أمر تبحث عنه بطبيعتها.
- الرائحة الجذابة
الأمر لا يتعلق برائحة معينة من العطر بل لمجرد أن يتمتع الرجل برائحة جذابة، تتعلق به المرأة ويلفت نظرها فالمرأة تتمتّع بحس أعلى من الرجل من ناحية حسّ الشمّ وتثيرها روائح العطور التي يضعها الرجل مباشرةً بعد الاستحمام.
- يهتم بنفسه باستمرار
تنجذب المرأة دائمًا للرجل ذى الطلة الجذابة والشيك الذي يهتم بنظامه الغذائي ورشاقته، نظافته الشخصية.
- يحبّ العائلة وإنجاب الأطفال
أى امرأة ترغب بخوض علاقة طويلة الأمد والزواج في يوم ما، ستنجذب سريعًا لهذا النوع من الرجال الذي غالبًا ما يكون حنونًا.
- الطموح
هذه الصفة تدل على رجل مجتهد في العمل ويرغب بالتقدّم المستمّر في حياته، وبالتالي هذا الأمر يمنح المرأة نوعًا الطمأنينة لمستقبلهما معًا، فلا شكّ إذًا أن تنجذب إليه بشكل تلقائيّ.