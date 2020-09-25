عرض حكاية «ضى القمر» فى «إلا أنا» غدًا

تنطلق أولى حلقات حكاية «ضي القمر» الذي تخوض بطولته الفنانة كندة علوش مساء غدٍ السبت على شاشة قناة «dmc» في تمام الساعة الثامنة، والذي يعد ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا».حكاية «ضي القمر» بطولة كندة علوش ومحمد علاء ومحمد شاهين ونهى عابدين وأحلام الجريتلي، تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد حسن.«إلا أنا» قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة.ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة، مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة، وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.