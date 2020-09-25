«مذبحة الروضة».. بيوت الله لم تسلم من عنف الإخوان (فيديو)

لم تسلم بيوت الله من هجوم جماعة الإخوان الإرهابية عليها، فلعل الحادث الأبرز هو الهجوم على مسجد الروضة في شمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلًا، فضلًا عن عدد من كبار السن تجاوز عددهم الستين و128 مصابا، وذلك فى 24 نوفمبر 2017.وأطلق الإرهابيون أعيرة نارية على المصلين بشكل عشوائي واستهدفوهم، ما دفع المتواجدين في المسجد للهروب من عمليات الاغتيال، من خلال اللجوء لأي أماكن يختبئون بها داخل المسجد، وخلف الباب الرئيسي له، فضلا عن محاولة اختباء البعض عند المنبر للهروب من أعين الإرهابيين.ومن داخل تقرير النيابة العامة الخاص بالتحقيقات في هذه الواقعة، أكدت النيابة أن المجموعة التى نفذت العملية الإرهابية كانت تتكون من 25 إلى 30 عنصرًا رفعوا علم داعش، واتخذوا مواقع من أبواب ونوافذ المسجد بلغت 12 نافذة، وأطلقوا النيران على المصلين.وأكدت النيابة العامة أن الإرهابيين استخدموا 5 سيارات دفع رباعي، وأضرموا النيران في 7 سيارات تابعة للأهالي.