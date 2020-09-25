الذهب يصعد مع انحسار صعود الدولار

صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ تراجع الدولار وعادت الآمال بشأن مزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة للظهور مجددا، لكن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أغسطس.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1873.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، لكن الأسعار منخفضة نحو أربعة بالمئة في الأسبوع إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار بوجه عام.وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1879.20 دولار.وهبط مؤشر الدولار عن ذروة شهرين لكنه يتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل، مرتفعا 1.5 بالمئة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا: "في ظل هدوء على جبهة البيانات، يبدو أن المستثمرين يرغبون في أن يظلوا في حالة من خفة الحركة والتحوط عبر ترك أموالهم في الدولار، بدلا من التحرك إلى المعادن النفيسة أو السندات الأمريكية".كما تنمو آمال المستثمرين بعد أن إذ قال مشرع أمس الخميس إن الديمقراطيين في مجلس النواب يعكفون على حزمة تحفيز مرتبطة بفيروس كورونا بحجم 2.2 تريليون دولار قد يتم التصويت عليها الأسبوعالقادم.وارتفعت أسعار الذهب ما يزيد على 20 بالمئة منذ بداية العام الجاري إذ قدمت بنوك مركزية في أنحاء العالم تحفيزات وخفضت أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.32 دولار للأوقية وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 856.93 دولار.والمعدنان على مسار تسجيل أسوأ أسبوع منذ منتصف مارس. وربح البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2235.55 دولار للأوقية.