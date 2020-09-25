8 محطات فى حياة الأنبا يوحنا قلتة

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الجمعة، بعيد السيامة الكهنوتية للأنبا يوحنا قلته، راعي كاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، ونرصد خلال التقرير أبرز المحطات في حياة الأنبا.1- ولد الأنبا يوحنا باسم كمال قلته بقرية القيطنة في طهطا سنة 1937م.2- التحق بالمدارس الكاثوليكية، وصار كاهنًا.3- حصل على ليسانس الدراسات العربية والإسلامية سنة 1965 ثم الماجستير سنة 1972.4- تولى مسئولية الإعلام والصحافة واللجنة المصرية الكاثوليكية للعدالة والسلام.5- رعى كنيسة السجود بشبرا سنة 1962.6- حصل على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة سنة 1981م في دراسات المستشرقين الفرنسيين للشعر العربي.7- درس الأدب الفرنسي بأكاديمية الفنون خلال الفترة من 1981م إلى عام 1986م.8- تولى مسئولية المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك سنة 1986م حتى 2018.