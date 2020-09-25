8 محطات فى حياة الأنبا يوحنا قلتة
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:08 م
مونيكا جرجس - ماريان رسميطباعة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم الجمعة، بعيد السيامة الكهنوتية للأنبا يوحنا قلته، راعي كاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، ونرصد خلال التقرير أبرز المحطات في حياة الأنبا.
1- ولد الأنبا يوحنا باسم كمال قلته بقرية القيطنة في طهطا سنة 1937م.
2- التحق بالمدارس الكاثوليكية، وصار كاهنًا.
3- حصل على ليسانس الدراسات العربية والإسلامية سنة 1965 ثم الماجستير سنة 1972.
4- تولى مسئولية الإعلام والصحافة واللجنة المصرية الكاثوليكية للعدالة والسلام.
5- رعى كنيسة السجود بشبرا سنة 1962.
6- حصل على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة سنة 1981م في دراسات المستشرقين الفرنسيين للشعر العربي.
7- درس الأدب الفرنسي بأكاديمية الفنون خلال الفترة من 1981م إلى عام 1986م.
8- تولى مسئولية المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك سنة 1986م حتى 2018.
1- ولد الأنبا يوحنا باسم كمال قلته بقرية القيطنة في طهطا سنة 1937م.
2- التحق بالمدارس الكاثوليكية، وصار كاهنًا.
3- حصل على ليسانس الدراسات العربية والإسلامية سنة 1965 ثم الماجستير سنة 1972.
4- تولى مسئولية الإعلام والصحافة واللجنة المصرية الكاثوليكية للعدالة والسلام.
5- رعى كنيسة السجود بشبرا سنة 1962.
6- حصل على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة سنة 1981م في دراسات المستشرقين الفرنسيين للشعر العربي.
7- درس الأدب الفرنسي بأكاديمية الفنون خلال الفترة من 1981م إلى عام 1986م.
8- تولى مسئولية المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك سنة 1986م حتى 2018.