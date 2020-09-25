تحصين 57 ألف رأس ماشية بشمال سيناء

واصلت فرق الطب البيطرى أعمال تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بشمال سيناء.وصرحت مصادر، بأن الحملة متواصلة حتى نهاية أكتوبر المقبل، وتستهدف في مناطق شمال سيناء بمراكز المحافظة الستة، 1900 رأس أبقار، 500 رأس جاموس، و30 ألف أغنام، و25 ألف ماعز.وأوضحت أن الحملة انطلقت هذا الأسبوع، فى مناطق العريش والشيخ زويد وخلالها تم الانتهاء من تحصين 821 رأس أبقار، 4264 أغنام و2464 ماعز، وأنه جاري أعمال التحصين فى مناطق العريش وبئر العبد ومراكز المحافظة الأخرى للوصول للمستهدف، ويقوم بالتنفيذ فريق عمل من الأطباء البيطريين بنطاق كل إدارة بعد توفير التحصينات اللازمة.