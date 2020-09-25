«المرأة فى مصر الفرعونية» محاضرة بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنوفية عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية التابعة له، حيث أقامت الإدارة الثقافية بالفرع بالتعاون مع الآثار محاضرة بعنوان "المرأة في مصر الفرعونية" حاضرها عمرو محمد خيري بمنطقة الآثار بالمنوفية، وتناول الحديث عن أن رحلة البحث عن حقوق المرأة ليست وليدة العصر الحديث ولكنها بدأت منذ الفراعنة وأن المرأة تمتعت بالكثير من الحقوق في القدم حتى تمكنت من الوصول إلى العرش.عقدت مكتبة الطفل والشباب بسمادون محاضرة بعنوان "ذوي الاحتياجات الخاصة" ألقاها محمود صلاح مدير مدرسة التربية الفكرية بسمادون، تحدث عن من هم ذوي الاحتياجات الخاصة وصفات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأنواع الاحتياجات الخاصة.كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بأشمون ندوة لمناقشة كتاب "مغامرة في الصحراء" تأليف الدكتور مصطفى محمود وتناول المناقشة علي محمد موجه أول بالتربية والتعليم عن تجربة رجل عابد لله، يسيح في أرضه وينتقل ويحكي لنا كذلك عن عادات أهل المدينة وأصلهم ولغتهم وكيف أثرت فيهم الصحراء.أعد بيت ثقافة سنتريس معرض رسوم أطفال بعنوان "بداية العام الدراسي" تضمن مجموعة من رسوم الأطفال التي تعرض رؤية الأطفال لبداية العام الدراسي، بينما قدم بيت ثقافة تلا محاضرة للمرأة بعنوان "نماذج نسائية مشرفة فى العصر الإسلامي" ألقاها فضيلة الشيخ صبحي زايد تحدث عن المرأة بصفة عامة قبل العصر الإسلامي وبصفة خاصة فى الإسلام وزوجات النبى صلى الله عليه وسلم.قدم بيت ثقافة الشهداء محاضرة بعنوان "رؤية فرنسية للأدب العربي" حاضرها الدكتور صبري فوزي أبو حسين أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية عن مفهوم الأدب والعلاقة بين الأدب العربي والفرنسي وقيمة الأدب العربي والأدب الفرنسي، وتأثير الأدب العربي بالأدب الفرنسي.كما أقام بيت ثقافة البتانون ندوة لمناقشة كتاب "الطب والتحنيط في عهد الفراعنة" تأليف الدكتور بوليوس جسار والدكتور لويس ريتر، وتناول المناقشة عبدالرحمن البجاوي عضو إتحاد كتاب مصر وموجه بالتربية والتعليم سابقًا عن التحنيط وكيف يتم التحنيط وأنه مرتبط بفكرة الخلود عند المصريين كما أنه مفخرة للمصريين القدماء حيث أن الفراعنة هم من اكتشفوا التحنيط في بادئ الأمر.