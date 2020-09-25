منسق كورونا فى إسرائيل: الإغلاق سيكون له تكلفة هائلة

كرر منسق فيروس كورونا في إسرائيل روني غامزو ، معارضته لقيود الإغلاق الجديدة المقرر تنفيذها يوم الجمعة، قائلًا إن الضرر الاقتصادي سيكون "هائلا".ومن المقرر أن تدخل الإجراءات المشددة حيز التنفيذ يوم الجمعة الساعة الثانية ظهرا، وستشهد إغلاق جميع الشركات تقريبًا، تقييد الصلاة والاحتجاجات العامة بشدة، تقليص المواصلات العامة بشكل كبير، وأمر المواطنين بعدم الإبتعاد عن منازلهم مع استثناءات أقل من الموجودة حاليا.وقال غامزو خلال جولة في بؤر تفشي الفيروس في القدس يوم الخميس: "أوصيت بتشديد (طفيف) للإغلاق، لكن الحكومة قررت خلاف ذلك وأنا أحترم ذلك".وأضاف: "بالتأكيد، عندما تغلق بإحكام أكثر فإنك تبطئ معدل الإصابة بشكل أكبر، لكن التكلفة الاقتصادية هائلة. ومع ذلك، فإن الحكومة لديها السلطة لاتخاذ هذا القرار. لقد اتخذت القرار بعد دراسة متأنية، وإذا قرروا فرض إغلاق أكثر احكاما، فلا بأس بذلك. سنفعل ذلك. سوف يساعد في وقف العدوى".وتابع "غامزو" أن "معدل الإصابة مقلق للغاية. ربما كان بإمكاننا فرض إغلاق أخف، لكن لا بأس بأن تتخذ الحكومة هذا القرار. إنها رسالة للجمهور.. إذا وصلت الحكومة إلى موقف تفرض فيه مثل هذا الإغلاق المحكم لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية، فيجب أن يشير ذلك إلى مدى انتشار العدوى".وجاء قرار تشديد إجراءات الإغلاق في أعقاب توصيات لجنة فيروس كورونا التابعة لمجلس الوزراء مساء الأربعاء، وتم اتخاذه بعد تصويت مجلس الوزراء صباح الخميس.ومن المقرر أن تحصل الإجراءات على الموافقة النهائية عبر تشريع في الكنيست في وقت لاحق الخميس.وبحسب ما ورد، قال غامزو، وهو طبيب وكان مدير مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، لمجلس الوزراء أنه لا يعتقد أن الإغلاق الكامل للاقتصاد مبرر، ولكنه أراد تحقيق "خفض بنسبة 50%" في النشاط الاقتصادي من شأنه أن يقلل بشكل كبير من الاتصالات الاجتماعية مع السماح للإغلاق الجزئي أن يستمر لفترة طويلة.وقال للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء صباح الخميس إنه أوصى "بتشديد الإغلاق وعدم إغلاق البلاد بأكملها".لكن قال المسؤولون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يوافق على ذلك، وفضل إغلاق شامل وفوري لتقليل معدلات الإصابة بشكل كبير وبسرعة. وادعى نتنياهو في مجلس الوزراء بأن الأعياد اليهودية القادمة – يبدأ يوم الغفران مساء الأحد وتبدأ عطلة عيد العرش (سوكوت) التي تستمر ثمانية أيام في 2 أكتوبر – هي فترات لا يعمل فيها معظم الإسرائيليين بأي حال.وقال إن فرض الإغلاق خلال هذه الفترة أقل ضررا على الاقتصاد من القيام بذلك بعد الأعياد.ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن نتنياهو قوله لوزراء في الحكومة: "طوال مسيرتي المهنية، كانت هناك مرات عديدة لم أفعل فيها ما يطلبه المهنيون، وتبين أنني على حق 100%".وقام غامزو بجولة في الأحياء الأكثر تضررا في القدس يوم الخميس، بما في ذلك حي شعفاط في شمال شرق المدينة، حيث اشتكى للصحفيين المرافقين من عدم الامتثال لإرشادات الإغلاق.