«هؤلاء هم».. 3 كتب وثقت جرائم جماعة الإخوان الإرهابية

الكتاب والتأريخ خير دليل على الأحداث السياسية التي تقع في أي دولة، بسبب التوثيق الذي يتم الاستناد عليه في تلك الصفحات، وتعرّي الكتب وعمليات التأريخ نظم سياسية أو اجتماعية أو دينية.واتساقًا مع ذلك فإن كثيرا من الكتب التي خرجت خلال السنوات الأخيرة كانت شاهدة على الإخوان وجرائمهم، وقامت بالكشف عن الكثير من أسرار الجماعة، لاسيما أن الذين كتبوها كانوا يومًا ما أعضاء داخل التنظيم إلا إنهم انشقوا عنهم.وترصد «الدستور» في التقرير التالي أشهر الكتب التي فضحت جماعة الإخوان وتحدثت عن وقائع موثقة حدثت منذ سنوات على أيديهم، بعض كتابها من المنشقين والبعض الآخر كانوا شهودًا على تلك الوقائع التي ارتكبتها الجماعة.• حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين بين الدين والسياسة- أحد أهم الكتب التي ناقشت وألقت الضوء على تاريخ الإخوان والوقائع التي شاركوا فيها، وقام الكاتب حمادة محمود إسماعيل بتأريخ الجماعة منذ النشأة وحتى اغتيال المؤسس الأكبر حسن البنا وعدد من القيادات الأخرى.يعود الكتاب إلى الكاتب حمادة محمود إسماعيل، وكان في أساسه رسالة ماجستير نوقشت بجامعة القاهرة عام 1982، وقيل عنه أن الكتاب يمثل رؤية متوازنة مهنية عن حقبة وتاريخ جماعة الإخوان.• صراع الإخوان وحزب الله على السلطةولم يكن كتاب مصر فقط هم الذين تناولوا جرائم الإخوان في كتبهم، ففي ألمانيا صدر كتاب خلال عام 2016 بعنوان «الإسلام السياسي في مصر ولبنان: صراع الإخوان وحزب الله على السلطة»، وهو للكاتبة الألمانية إيفا دينجل أستاذة العلوم السياسية في جامعة برلين.عددت الكاتبة أوجه التشابه بين الجماعة وحزب الله رغم فتور العلاقة فى الوقت الحالى وضعف التنسيق بينهما، وتوضح في ثنايا الكتاب كيف أن جماعة الإخوان تتصالح أو تتعارك مع الأطراف الأخرى بحسب مصلحتها فقط.• هؤلاء همأما كتاب «هؤلاء هم» فيعد أهم كتاب تحدث عن جرائم الإخوان والوقائع التي ارتكبتها، وتم بأقلام أدبية كبيرة منها: «طه حسين، محمد التابعي، كامل الشناوي، على أمين، جلال الدين الحمامصي، ناصر الدين النشاشيبي».وتمحورت فكرة الكتاب حول كشف جرائم الجماعة، ومنهجهم المعتمد على نشر الفوضى والقتل باسم الدين لتحقيق مآربهم، ويوثق فترة هامة في تاريخ الجماعة وهي إبان ثورة 23 يوليو، حين دبت الخلافات بين الجماعة ومجلس قيادة الثورة وظهرت أطماع الجماعة في الحكم.