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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين»: تمثيل المرأة برلمانيًا دليل على تقدير القيادة السياسية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:38 م
مروة الطحاوي
مروة الطحاوي
محمد الشريف
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أكدت مروة الطحاوي، أمين عام لجنة المرأة بحزب "المصريين"، أن تمثيل المرأة في مجلسي النواب والشيوخ أكبر دليل على تقدير القيادة السياسية لها والرفع من شأنها، موضحة أن المرأة في المجلس سيكون لها 25% أي ما يمثل 142 نائبة بنظام القوائم و14 بالتعيين.

قالت الطحاوي في بيان الخميس، إن المرأة المصرية التي تقدمت الصفوف في ثورة 30 يونيو عام 2013 وأثبتت جدارتها أصبحت تضرب المثل والقدوة لكل المصريين في الانتصار للديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية واحترام القانون ودولة المؤسسات، موضحة أن المرأة أصبحت شريكًا أساسيًا في العملية السياسية، خاصة بعد زيادة عدد مقاعدها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإقرار نسبة أكبر لها للمشاركة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، مما يمثل عبئًا كبيرًا وتحديًا جديدًا لها.

أضافت أمين عام لجنة المرأة بحزب "المصريين"، أن المرأة المصرية كانت ولا تزال وستظل أيقونة أي انتخابات واستحقاقات دستورية، موضّحة أن تصدر المرأة المصرية للصفوف في مجلس الشيوخ كان واضحًا في جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.

أكدت أن المرأة خلال السنوات الخمس الماضية أثبتت كفاءتها تحت قبة البرلمان، وكانت محل ثقة، وأبدت الرأي تجاه العديد من مختلف القوانين التي روجت لفكرها المستنير التي يؤهلها لزيادة نسبة مشاركتها في البرلمانات القادمة.

ووجهت التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي موضحة أنه أول قائد في تاريخ مصر الحديث والقديم يراهن على قدرة المرأة المصرية ونجاحها في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية.

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