«الأسقفية» تحتفل بالعيد الـ 110 لمستشفى هرمل الخيري بمنوف

تحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الخميس، بالعيد الـ 110 لمستشفى هرمل التذكاري الخيري بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وهي أحد المستشفيات التابعة للكنيسة والتي أنشأها الطبيب المرسل الإيرلندي فرانك هاربر عام 1910، رغبة منه في خدمة المصريين القرويين البسطاء وذلك على متن قارب نيلي يقدم الخدمة الطبية قبل أن تتحول المستشفى لمبنى.من جانبه قال الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والذي كان يخدم كمدير للمستشفى، أن مستشفى هرمل منوف أحد أهم المؤسسات التي تعتز الكنيسة الأنجليكانية بالخدمة فيها، لأنها تقدم العلاج للبسطاء دون تفرقة بين مسلمين وأقباط.واعتبر "حنا" في بيان له اليوم أن مرور 110 أعوام على تأسيس المستشفى واستمرار خدمتها رغم كل الصعوبات يرجع إلى أمانة وتفاني الخدام والأطباء والعاملين والتمريض، الذين تناوبوا على العمل بهذا الصرح الطبي، متمنيًا أن يتم التوسع في خدمات المستشفى في السنوات القادمة؛ لتؤكد على رسالة الكنيسة في خدمة المجتمع وبلدنا مصر.فيما أكد الدكتور سمير رزق الله، مدير المستشفى الحالي، أن السنوات القادمة سوف تشهد المزيد من التطوير والتوسع في تقديم خدمة طبية متميزة بأسعار رمزية لجميع المصريين.جدير بالذكر أن الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة الكنيسة، كان يعمل مديرًا للمستشفى بداية من عام 1970، وتولى عمله فى ظروف غاية فى الصعوبة حيث كان مستشفى رمد منوف الحكومي، تشغل جزءا كبيرًا من مباني المستشفى، كذلك كانت المستشفى تعاني عجزًا ماليًا شديد وبإصرار غير عادى وبتشجيع من بعض المسؤولين آنذاك، وبدأ الدكتور منير تنفيذ خطة طموحة لتحديث المستشفى وتقديم خدمة طبية تخصصية ذات مستوى متميز.و نظرًا لضيق مساحة مبنى العيادات الخارجية وزيادة عدد المرضى إلى حوالي 180 ألف مريض سنويًا، تم فى عام 2019 التوسع بإقامة مبانى جديدة على مساحة 1500 متر، بتكلفة حوالي ٥٠ مليون جنيه ويستهدف هذا التوسع، رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واستيعاب هذه الأعداد الكبيرة.