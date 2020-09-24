رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الأسقفية» تحتفل بالعيد الـ 110 لمستشفى هرمل الخيري بمنوف

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:35 م
الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية
تريزة شنودة
طباعة
تحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الخميس، بالعيد الـ 110 لمستشفى هرمل التذكاري الخيري بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وهي أحد المستشفيات التابعة للكنيسة والتي أنشأها الطبيب المرسل الإيرلندي فرانك هاربر عام 1910، رغبة منه في خدمة المصريين القرويين البسطاء وذلك على متن قارب نيلي يقدم الخدمة الطبية قبل أن تتحول المستشفى لمبنى.

من جانبه قال الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والذي كان يخدم كمدير للمستشفى، أن مستشفى هرمل منوف أحد أهم المؤسسات التي تعتز الكنيسة الأنجليكانية بالخدمة فيها، لأنها تقدم العلاج للبسطاء دون تفرقة بين مسلمين وأقباط.

واعتبر "حنا" في بيان له اليوم أن مرور 110 أعوام على تأسيس المستشفى واستمرار خدمتها رغم كل الصعوبات يرجع إلى أمانة وتفاني الخدام والأطباء والعاملين والتمريض، الذين تناوبوا على العمل بهذا الصرح الطبي، متمنيًا أن يتم التوسع في خدمات المستشفى في السنوات القادمة؛ لتؤكد على رسالة الكنيسة في خدمة المجتمع وبلدنا مصر.

فيما أكد الدكتور سمير رزق الله، مدير المستشفى الحالي، أن السنوات القادمة سوف تشهد المزيد من التطوير والتوسع في تقديم خدمة طبية متميزة بأسعار رمزية لجميع المصريين.

جدير بالذكر أن الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة الكنيسة، كان يعمل مديرًا للمستشفى بداية من عام 1970، وتولى عمله فى ظروف غاية فى الصعوبة حيث كان مستشفى رمد منوف الحكومي، تشغل جزءا كبيرًا من مباني المستشفى، كذلك كانت المستشفى تعاني عجزًا ماليًا شديد وبإصرار غير عادى وبتشجيع من بعض المسؤولين آنذاك، وبدأ الدكتور منير تنفيذ خطة طموحة لتحديث المستشفى وتقديم خدمة طبية تخصصية ذات مستوى متميز.

و نظرًا لضيق مساحة مبنى العيادات الخارجية وزيادة عدد المرضى إلى حوالي 180 ألف مريض سنويًا، تم فى عام 2019 التوسع بإقامة مبانى جديدة على مساحة 1500 متر، بتكلفة حوالي ٥٠ مليون جنيه ويستهدف هذا التوسع، رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واستيعاب هذه الأعداد الكبيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

فايلر يرحل عن الأهلي ومحمد يوسف مديراً فنياً

اختراق «الإرهابية».. تسريبات خاصة تكشف صدمة «الإخوان» بعد فشل مؤامرة «المقاول الأجير»

النيابة تعلن تفاصيل تسلم 3 متهمين بقضية «الفيرمونت»

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

لأول مرة منذ 6 أشهر.. «المركزي» يخفض أسعار الفائدة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

اختراق «الإرهابية».. تسريبات خاصة تكشف صدمة «الإخوان» بعد فشل مؤامرة «المقاول الأجير»

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

إنقاذ عشرات الحيتان بعد أسوأ جنوح جماعي في أستراليا

دراسة: لا حاجة لاستخدام أجهزة تنقية الهواء بقاعات المدارس

قمر صغير جديد على وشك الانضمام إلى مدار الأرض

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)

«التحرش» فى صالون رفاعة الطهطاوي الثقافى.. غدًا

تأجيل افتتاح جناح «هيكل» بمكتبة الإسكندرية لـ2021

وزير الثقافة الأسبق يكشف مفاجأة: أساتذة لغة تركية مصريين روجوا لتركيا في التسعينات