طرح «خليني أشوفك تاني» لرامي صبري خلال أيام

يستعد النجم رامي صبري، لطرح أحدث أغنياته بعنوان «خليني أشوفك تاني» خلال الأيام القادمة، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» ومواقع التواصل الاجتماعي على طريقة «السينجل».وقد انتهى الفنان من تسجيلها مؤخرا، وهي من كلمات الشاعر أحمد علي موسى وألحان مدين، وتوزيع أسامه الهادي، واختار هذا التوقيت لإطلاقها.وكان رامي صبري قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية باسم «خطيرة»، وحققت مشاهدات مرتفعة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، قبل أقل من شهرين وأصبحت من الأكثر رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي.و «خطيرة»، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، كما حقق نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي من خلال أغنية تتر مسلسل «فرصة تانية».