رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أعضاء بـ«النهضة»: الغنوشى يخاطر بالحركة حال تمسكه بمنصبه

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:11 م
عبد اللطيف مكي
عبد اللطيف مكي
منار أحمد
طباعة
حذر القيادي بحركة النهضة التونسية ووزير الصحة السابق عبداللطيف مكي، اليوم الخميس، من سيناريو الانشقاق في حال تمسك رئيس الحركة راشد الغنوشي بمنصبه.

وقال مكي، إن تمسك الغنوشي بمنصبه رئيسًا للحركة يدفع الحركة نحو مناطق خطرة على حد قوله.

وأوضح المكي في مداخلة له على "الإذاعة الوطنية" التونسية، الخميس، أن ما يحدث اليوم داخل النهضة "حركية" وليس انشقاقا، لكنه لم يستبعد سيناريو الانشقاق، الذي قال إنه سيكون خطيرًا على الحركة.

وتابع، أن الحركة قد تواجه خطر الانشقاق إذا تمسك الغنوشي بتعديل القانون الداخلي أو قرر تأجيل المؤتمر القادم، المقرر عقده نهاية العام الجاري.

وأبرز "أن الغنوشي اعتقد أن لائحة المطالبة بعدم ترشحه بسيطة، لكن العريضة أبرزت حجمها السياسي داخليًا ووطنيًا ودوليًا"، مؤكدًا "أنه ينبغي التفكير فيها كمشكل سياسي حقيقي يمس النهضة".

يشار إلى أن 100 قيادي من حركة النهضة، قد وجهوا منذ أسبوع، رسالة إلى راشد الغنوشي يدعونه فيها إلى الإعلان الصريح عن عدم الترشح لرئاسة الحركة مجددًا في المؤتمر القادم.

يذكر أن المكي أحد أبرز الموقعين على لائحة الـ100 قيادي المطالبين بتنحي الغنوشي عن منصبه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الذهب يواصل خسائره لليوم الرابع لارتفاع الدولار

بالأسماء.. وصول 3 من «متهمي فيرمونت» بعد تسليمهم من الإنتربول

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. ورابط بوابة الحكومة الإلكترونية للاستعلام

1 أكتوبر.. موعد بدء صرف معاشات أكتوبر 2020 والعلاوات الخاصة

بالأسماء.. وصول 3 من «متهمي فيرمونت» بعد تسليمهم من الإنتربول

إنفوجراف

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

زلزال بقوة 3.7 درجة يضرب «جامو وكشمير» الهندية

ترامب يعلق على فيديو صوّره الأمير هارى وزوجته بشأن الانتخابات الأمريكية

كيفية الدخول على خدمات موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل فورا

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فلسطين.. ضوء فى عمق الظلمة
جلال حمام
فى كل وقت وأى مكان.. مصر خط أحمر
صفوت البياضي
الطريق طويل لا بد من تجربته
خالد عكاشة
الغيوم المسمومة فى سماء المشهد السورى
المزيد

الثقافة

«ذاكرة الوطن» يحيي ذكرى الزعيم بطلعت حرب

مناقشة ديوان «إذاعة مترو القاهرة» بجاليري ضي الاثنين

«مشاريع مصر القومية صفعة في وجه الفاشية» ندوة بثقافة القليوبية

صدور الجزء الثاني للأعمال الكاملة للأديب محمد مستجاب