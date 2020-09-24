أعضاء بـ«النهضة»: الغنوشى يخاطر بالحركة حال تمسكه بمنصبه

حذر القيادي بحركة النهضة التونسية ووزير الصحة السابق عبداللطيف مكي، اليوم الخميس، من سيناريو الانشقاق في حال تمسك رئيس الحركة راشد الغنوشي بمنصبه.وقال مكي، إن تمسك الغنوشي بمنصبه رئيسًا للحركة يدفع الحركة نحو مناطق خطرة على حد قوله.وأوضح المكي في مداخلة له على "الإذاعة الوطنية" التونسية، الخميس، أن ما يحدث اليوم داخل النهضة "حركية" وليس انشقاقا، لكنه لم يستبعد سيناريو الانشقاق، الذي قال إنه سيكون خطيرًا على الحركة.وتابع، أن الحركة قد تواجه خطر الانشقاق إذا تمسك الغنوشي بتعديل القانون الداخلي أو قرر تأجيل المؤتمر القادم، المقرر عقده نهاية العام الجاري.وأبرز "أن الغنوشي اعتقد أن لائحة المطالبة بعدم ترشحه بسيطة، لكن العريضة أبرزت حجمها السياسي داخليًا ووطنيًا ودوليًا"، مؤكدًا "أنه ينبغي التفكير فيها كمشكل سياسي حقيقي يمس النهضة".يشار إلى أن 100 قيادي من حركة النهضة، قد وجهوا منذ أسبوع، رسالة إلى راشد الغنوشي يدعونه فيها إلى الإعلان الصريح عن عدم الترشح لرئاسة الحركة مجددًا في المؤتمر القادم.يذكر أن المكي أحد أبرز الموقعين على لائحة الـ100 قيادي المطالبين بتنحي الغنوشي عن منصبه.