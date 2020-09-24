7.1 مليون جنيه إيرادات فيلم «Tenet» في مصر

وصلت الإيرادات الكلية لفيلم "Tenet"، للمخرج العالمي كريستوفر نولان، في مصر بعد 4 أسابيع من العرض إلى 7.1 مليون جنيه، ليستقر في المركز الثاني بعد أن حصد المركز الأول في إيرادات شباك التذاكر المصري لمدة أسبوعين متفوقا على الأفلام المصرية، وجاء ثانيا في الترتيب خلال فترة عرضه بعد فيلم "توأم روحي" لحسن الرداد ومتفوقا على باقي الأفلام.وجمع الفيلم، خلال هذا الأسبوع حتى أمس الأربعاء، مليون جنيه و551 ألفا، حيث يتواجد في عدد كبير من قاعات العرض تصل إلى 40 دارا وهي نسبة كبيرة لفيلم أجنبي.و فيلم "Tenet" تدور قصته حول عميل سري يذهب في مهمة متسلحًا بكلمة واحدة هي "عقيدة"، التي جاء منها اسم الفيلم، ومن أجل بقاء الجنس البشري، ويسافر العميل السري في ملحمة جاسوسية عبر الزمن يتم تكليفه فيها بمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة، ليكشف عن حقائق معقدة وغامضة تتجاوز الواقع، وشارك في بطولته: جون ديفيد واشنطن، وروبرت باتينسون، وإليزابيث ديبيكي، وآرون تايلور جونسون، ومايكل كين.