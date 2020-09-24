الاتحاد الأوروبي يدعو أعضاءه لتشديد الإجراءات في مواجهة كورونا

دعا الاتحاد الأوروبي الخميس الدول الأعضاء إلى تشديد القيود "على الفور" في مواجهة بؤر جديدة لوباء «كوفيد- 19» للتصدي لموجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.وقالت المفوضة الأوروبية لشئون الصحة ستيلا كيرياكيدس خلال مؤتمر صحفي "على كل الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات فورية مع ظهور أولى المؤشرات إلى بؤر جديدة" مضيفة "قد تكون هذه فرصتنا الأخيرة لتجنب تكرار الوضع الذي شهدناه في الربيع الماضي".