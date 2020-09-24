تعرف على عروض «البيت الفنى للمسرح» من الخميس حتى السبت

- المسرح القومي بالعتبة

- مسرح الطليعة "قاعة زكي طليمات"

- مسرح ملك برمسيس

- مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر

- مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة

- مسرح متروبول بالعتبة

- مسرح بيرم التونسي بالشاطبي

يقدم البيت الفني للمسرح مجموعة من العروض المسرحية على مسارح الدولة في القاهرة والإسكندرية. وهي على النحو التالي:يقدم عرض "المتفائل"، في تمام الساعة الثامنة مساء، على المسرح القومي بالعتبة.‎العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبوبكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.في تمام السابعة مساء، يجري تقديم عرض "يوم أن قتلوا الغناء".يدور حول صراع ما بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى، العرض من بطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، محمد ناصر، ألحان المهدي، هايدي رفعت، حمادة شوشة، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك، تأليف محمود جمال، إخراج تامر كرم.يقدم عرض "أحوال شخصية" في الثامنة مساء، العرض يتناول حكايات نسائية من خلال ممثلات يسردن معاناتهن التى تسببت في تحولهن من بشر إلى تماثيل، الحكايات تتناول فئات وطبقات مختلفة من المجتمع، كما يطرح العرض مشكلات المرأة فى المجتمع من خلال قهر المرأة للمرأة وهو منظور جديد يناقشه العرض.عرض "أحوال شخصية" بطولة لمياء جعفر، ندا عفيفي، راماج تأليف وأشعار ميسرة صلاح الدين، موسيقي وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد سلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، وإخراج أشرف حسني.في السابعة مساء، الخميس فقط "ليالي سيد درويش"، غناء رحمة ممدوح، محمد ناصر، فرح، إسلام مسعد، خلود، يوسف محمد، يمنى، أحمد محمد، شهد، مريم، محمد ربيع، رحمة، عازفين أشرقت يوسف، أماني يوسف، شروق يوسف، تدريب وإشراف دكتور محسن صادق.عرض "محطة مصر" في تمام السابعة والنصف، الخميس والجمعة فقط، تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، العرض من تأليف وأشعار محمد زناتى، أداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم، شكري عبدالله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، وإخراج رضا حسنين.يقدم عرض "حواديت الأراجوز " السابعة مساء، تأليف راندة إبراهيم، بطولة راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف، مجدي عبيد، مصطفى عبدالفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبدالله، عادل ماضي، أشعار فوزى المليجى، موسيقى وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، إخراج محسن العزب.في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن مبادرة "المؤلف المصري" يجري تقديم عرض "حكايات الصياد وأمير البحار" يتناول العرض أهمية العلم والأبحاث العلمية فى تقدم الأمم وازدهارها، العرض بطولة علاء زينهم، إبراهيم الملاح، ميدو بريقع، مهند مختار، سلمى جابر، أحمد العشرى، أحمد سعيد بيبيتو، يحيى عرفة، مريم إيهاب، موسيقى ومؤثرات هشام زيتون، ديكور وليد السباعى، ملابس هبة توفيق، العرض من تأليف وإخراج إيهاب مبروك.