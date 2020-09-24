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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دورات تدريبية مجانية على 7 مهن بأسيوط

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:01 م
مديرية القوى العاملة
مديرية القوى العاملة بأسيوط
دعاء جابر
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أعلنت مديرية القوى العاملة بأسيوط، عن بدء الدورات التدريبية مجانا على 7 مهن مطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وذلك بمركز التدريب المهني ببنى غالب، نظرًا لحاجة المجتمع وتخفيفًا لحدة البطالة وتنمية القدرات والمهارات المكتسبة من التكنولوجيا المتقدمة لتنمية الموارد البشرية لتلبية متطلبات سوق العمل.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجه مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بوضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكافة المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها يراعي فيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وأعمال التعقيم والتطهير اليومي للأجهزة والمعدات وأماكن التدريب  للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن  تخفيض أعداد المتدربين بالورش والمراكز لما يقرب من 50% من سعتها التدريبية. 

وفي نفس السياق أوضح حازم حسن مدير المديرية، أنه سيتم البدء في عملية التدريب فور التسجيل على هذه المهن واستكمال العدد، ويشمل  على مجالات: نجارة، وصيانة المحمول والدش، وتوصيلات كهربائية، والتفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الحاسب الآلي.

ولفت إلى أن المتدرب سيحصل خلال فترة التدريب على  عدد من المميزات تشمل، حافز تدريب عبارة عن  بدل انتقال يومي للمتدرب، فضلا عن التأمين على المتدرب خلال فترة التدريب، وتوفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب للمتميزين، مع منح المتدربين  شهادة معتمدة من المديرية، وتوفير جميع الأدوات والمعدات للمتدرب مجانا، بالإضافة إلى أتوبيسات تنقل المتدربين يوميًا ذهابًا وإيابًا، وتوزيع زي موحد خاص لكل متدرب مجانًا،  مؤكدة أن جميع صالات وأماكن التدريب  يتم تعقيمها يوميا، كما يتوافر بالمركز أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذه المهن.

وحدد مدير المديرية شروط الالتحاق، أن يكون سن المتقدم من ١٨ حتى ٤٥ عامًا، على أن يتم التسجيل بمديرية القوى العاملة بأسيوط وعنوانه، شارع محمود فهمي النقراشي - الحمراء الثانية - قسم ثان أسيوط، والاستعلام والتواصل على الرقم: 01009191526.

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