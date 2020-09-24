الادعاء السويسري: «الخليفي» أسس شركة وهمية لشراء فيلا لـ«فالك»

أعلن الادعاء السويسري، اليوم الخميس، عن النسخة الأصلية للعقد بين رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي والأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالك موجودة لدى وزارة العدل القطرية.ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، فإن الخليفي قام بشراء الفيلا لفالك عن طريق صديقه عبد القادر بصديق، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع عن الخليفي قدم صورة عقد شراء الفيلا، بالإضافة إلى أن الخليفي أسس شركة وهمية تكفلت بشراء فيلا لـ "فالكوذكرت العربية، أن دفاع الخليفي المؤلف من 3 محامين يترافعون عنه اليوم، قالوا إنه ضحية مغالطة قانونية على مدى 3 سنوات. وأضاف الدفاع عن الخليفي أنه لا وجود لأي إجراء ملزم لتنظيم عطاءات حقوق البث.وكان المدعي العام الاتحادي، جويل باهود، طالب الحكم بالسجن 36 شهرا على فالك، و28 شهرا على الخليفي.