أوروبا تحذر أردوغان: التراجع أو العقوبات

قالت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم الخميس، أن المفوضية الأوروبية ستتخذ اجراءت في حالة رفض أنقرة وقف تحركاتها غير القانونية في شرق المتوسط، والتي من بينها سحب سفن التنقيب إلى المياه الإقليمية التركية.وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أنها أبلغت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات في حالة رفض أنقرة وقف تحركاتها.ونقل الصحيفة قول نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية بانايوتيس سيندوناس، إن "فون دير لاين" طمأنت "أناستاسيادس" بأنه إذا لم يكن هناك تهدئة في التوترات وإنهاء الأنشطة غير القانونية ضد قبرص، فسيتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد تركيا.في المقابل، زعم "أردوغان"، أن أنقرة تقف دائمًا إلى جانب الحوار لحل مشكلة شرق المتوسط، مشيرًا إلى استعداد بلاده للبدء في محادثات بين أنقرة وأثينا، وذلك في لقاء بينه وبين رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استمر لمدة 40 دقيقة.