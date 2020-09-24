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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2143 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:06 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 2143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في غضون 24 ساعة، لتستمر بذلك موجة تسجيل أكثر من ألفى حالة إصابة جديدة بالفيروس يوميًّا.

وكان عدد الإصابات الجديدة بلغ 2297 إصابة يوم السبت الماضي، ليتم بذلك تسجيل أعلى عدد حالات إصابة في ألمانيا منذ شهر أبريل الماضي.

وأعلن المعهد صباح اليوم أيضًا أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 278070 حالة على الأقل منذ بداية تفشي الفيروس في ألمانيا، وارتفع عدد الوفيات بإجمالي 19 شخصًا مقارنة بما كان عليه حتى أمس الأربعاء، ووصل إلى 9428 شخصًا.

وبحسب تقديرات المعهد، تغلب 246900 شخص على الإصابة بالفيروس حتى الآن في ألمانيا.

وكانت ذروة أعداد الإصابة في ألمانيا في نهاية مارس ومطلع أبريل الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من ستة آلاف حالة إصابة يوميًّا.

وتراجعت الأعداد بشكل كبير في مايو الماضي، ثم أخذت في الزيادة مجددًا منذ نهاية يوليو الماضي.

وتقول تقديرات المعهد إن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس بلغ أمس الأربعاء 0.79، فيما كان يبلغ أول أمس الثلاثاء 0.92، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى إلى أقل من شخص آخر.

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