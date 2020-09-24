ترامب ينتقد ازدواجية «تويتر»: يقيد الاختلاف ويسمح بخطابات الكراهية

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب ازدواجيته، مضيفا أنه يقيد التعبير عن وجهات النظر، في الوقت الذي يسمح للمرشد الإيراني علي خامنئي بنشر الكراهية والتهديد بالقتل.وأعلن ترامب أنه ستتم مراقبة منصات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.وأضاف أن إدارته تراقب عن كثب أداء شركات التكنولوجيا قبيل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، متوقعًا أن تتوصل إلى استنتاج بشأن قضية شركات الإنترنت قريبًا.من جهتها، أرسلت وزارة العدل الأمريكية إلى الكونجرس مشروع قرار يعزز الرقابة على الإنترنت.وقالت الوزارة إن بعض منصات التواصل تستغل الثقة بها للتأثير على الناخبين.