«شمس» للنشر تصدر كتاب «الحُكم الراشد.. رؤية إسلامية حضارية»

تصدر مؤسسة "شمس" للنشر والإعلام كتاب "الحُكم الراشد: رؤية إسلامية حضارية" للباحث الدكتور مصطفى عطية جمعة، الكتاب يقع في 300 صفحة من القطع الكبير.ويتناول الكتاب قضية الحُكم بوصفها قضية مبادئ ورؤية وفلسفة ونُظم وشرائح اجتماعية وأهداف مجتمعية وضرورات حياتية، بجانب كونها ثقافة نابعة من تراث المجتمع ذاته، ومن المهم احترام خصوصيتها، وما يمكن أن تفرزه في النقاش العصري لقضية تهم كل فرد، وليست ترفًا فكريًا يخص النُّخبة، لأن الحُكم الصالح سيعمُّ بخيره على الجميع: نُخبة وقاعدة، مع الأخذ في الحُسبان أن هناك نقاشًا موجهًا للنُّخبة، وأن هناك خطابا موجها للعامة؛ الأول نقاش علمي موضوعي فيه اختلاف واجتهادات، أما الثاني فهو خطاب يتضمن مبادئ الحكم، وما يطمح إليه، وكيف يمكن للبسيط وغير النخبوي أن يسهم فيه.ويسعى الكتاب إلى مناقشة نظم الحُكم، وطرح مفهوم وأُسس وملامح الحكم الراشد المستقى من الشرع الإسلامي، وأيضًا من النماذج الرائعة في التاريخ الإسلامي، تكاملًا مع الطروحات المتوافرة في الساحة الفكرية العربية والإسلامية، التي تنادي بتطبيق نُظم حكم غربية أو شرقية، تطبيقًا حرفيًا.