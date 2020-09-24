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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو يعلن تشديد الإغلاق فى إسرائيل لمدة أسبوعين

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:53 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتم تشديد القيود الحالية التي تفرضها البلاد لتصل إلى "إغلاق كامل" لمدة أسبوعين ابتداء من غدًا الجمعة، في مواجهة الزيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد.

وأعلن نتنياهو القرار عبر رسالة فيديو في الوقت الذي اجتمعت فيه الحكومة لمناقشة القيود الجديدة التي ستضاف إلى الإجراءات الحالية التي تم فرضها يوم الجمعة الماضي، عندما بدأت إسرائيل أغلاقا ثانيا.

ولم يتم الإعلان عن طبيعة إجراءات الإغلاق المشددة المرتقبة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، تسجيل رقم قياسي جديد لإصابات كورونا خلال يوم واحد، حيث تم تسجيل 6923 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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