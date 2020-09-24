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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى شهداء الوطن من الشرطة

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:37 ص
الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق
مونيكا جرجس
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نعى صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، شهداء الوطن من رجال الشرطة، الذين استشهدوا في محاولة التصدي لهروب بعض المسجونين.

وقال الأنبا إبراهيم، في بيان له، "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي شهداء الوطن من رجال الشرطة، الذين استشهدوا في محاولة التصدي لهروب بعض المسجونين".

وأضاف بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، في بيانه: "ونطلب من الرب خالص التعازي لذويهم"، مختتمًا: "حفظ الله مصر وشعبها".

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