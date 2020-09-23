محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين (صور)

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء الأربعاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين الذي تم تجهيزه اليوم لاستقبال طلبات المواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء.وقال محافظ مطروح إنه تم تخصيص منافذ وأجهزة حاسب وتوفير المكان اللائق لانتظار المواطنين مع إقامة مظلة خارج المركز للوقاية من حرارة الشمس، ومنعًا للزحام مع زيادة عدد المنافذ للإسراع في إنهاء الإجراءات، خاصة أن آخر موعد لتلقي الطلبات في 30 سبتمبر الجاري مع تخصيص مزيد من الأجهزة والموظفين المؤهلين لسرعة إنجاز الملف وإنهاء التسجيل بالمنظومة وفقًا للضوابط المعمول بها.واستمع محافظ مطروح لعدد من المواطنين خلال تقديم طلباتهم، مؤكدًا على جهود المحافظة فى الإسراع فى استقبال طلبات المواطنين من خلال جميع المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى مدن المحافظة من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً ومن السابعة مساءً إلى الثانية عشرة ليلًا يوميًا وأيام العطلات.وشدد المحافظ على حُسن استقبال المواطنين والرد على استفساراتهم وتقديم جميع التيسيرات مع الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.