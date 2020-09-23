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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ننشر صور شهداء الواجب أثناء تصديهم لمحاولة هروب 4 سجناء بطرة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:27 م
العقيد عمرو عبد المنعم
العقيد عمرو عبد المنعم
عمرو المزيدي
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سطّر العقيد عمرو عبدالمنعم، والرائد محمد عفت، وأمين شرطة عبدالمجيد عبدالفتاح، ملحمة بطولية جديدة، بعد استشهادهم أثناء تصديهم لمحاولة هروب 4 سجناء من العناصر التكفيرية محكوم عليهم بالإعدام في سجن طرة، ليدفعوا حياتهم ثمنا لأداء الواجب الوطني لمنع تلك العناصر الإرهابية من الهرب.

الشهيد العقيد عمرو عبدالمنعم، أحد أبطال تلك الملحمة والذي استشهد اليوم أثناء التصدي لهروب تلك العناصر التكفيرية، والذي تخرج منذ ما يقرب من ٢٣ عاما من كلية الشرطة.

الرائد محمد عفت القاضي هو أحد أبناء محافظة المنوفية والمعين ضابط مباحث سجن شديد الحراسة بطرة والذي تخرج في كلية الشرطة دفعة ٢٠٠٧.

لن ينسى التاريخ تضحيات أمين الشرطة عبدالمجيد عبدالفتاح الذي قدم روحه فداء للوطن في ملحمة طرة ومنع هروب السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.

وكان مصدر أمني صرح بمحاولة أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة الهروب من داخل السجن صباح اليوم، حيث تصدت لهم قوة التأمين مما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم:
١ - السيد السيد عطا محمد.
٢ - عمار الشحات محمد السيد.
٣ - حسن زكريا معتمد مرسي.
٤ - مديح رمضان حسن علاء الدين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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