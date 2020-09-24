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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 24-9-2020

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:38 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-9-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الريال السعودي في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك عوده والبنك الأهلي وعدد من البنوك العاملة، وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-9-2020

وجاء سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وحقق سعر الريال السعودى فى البنك العربي الأفريقي بـ 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، كما تداول فى بنك مصر إيران التنمية بـ 4.06 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي CIB بلغ السعر 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وبلغت العملة السعودية في بنك عوده 4.11 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصري وصل السعر إلى 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وجاء السعر فى بنك التعمير والإسكان 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

يشار إلى أن تصنيف المملكة العربية السعودية يأتي مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

ويتم ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال خطة عمل ساهمت في نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

جدير بالذكر أن عملة الريال السعودي تتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

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