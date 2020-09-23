البنك التجاري الدولي يحتفل بمرور عام على انضمامه إلى الأعضاء المؤسسين الموقعين على مبادئ الخدمات المصرفية المسئولة

يحتفل البنك التجاري الدولي مصر(cib) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – بأحد أبرز الإنجازات التي ساهمت في ترسيخ مكانته الرائدة في القطاع المصرفي المصري، حيث يشهد يوم 22 سبتمبر 2020 مرور عام على انضمامه إلى الأعضاء المؤسسين ممن قاموا بإعداد مبادئ الخدمات المصرفية المسئولةفي إطار المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI). وقد شهدت مراسم التوقيع على المبادرة انضمام حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي-مصر، إلى 130 مدير تنفيذي يمثلون البنوك الأعضاء الموقعين على المبادئ من أكثر من 49 دولة حول العالم، بإجمالي أصول تربو على 64 تريليون دولار. وقد عكف البنك على مدار عام منذ توقيع المبادرة على تبني مبادئها الستة، تركيزًا على المبدأ الأول: المواءمة، والمبدأ الثاني: التأثير وتحديد الأهداف والمبدأ الخامس: ترسيخ مبادئ الحوكمة وثقافة الاستدامة.وفي هذا السياق، صرح هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي، بأن البنك نجح على مدار العام الماضي في تعزيز دوره الفعال في إحداث تغيير إيجابي بالمجتمعات المحيطة بأعماله على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأكد أن جهود البنك لترسيخ ثقافة الاستدامة كإحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية أعماله، وعلى رأسها تأسيس إدارة التمويل المستدام، سوف تساهم في تحقيق رؤيته المستقبلية نحو نظام مصرفي أكثر استدامة.وفي إطار المبدأ الخامس: ترسيخ مبادئ الحوكمة وثقافة الاستدامة، قام البنك بتأسيس إدارة للتمويل المستدام وهو أول بنك في مصر يقوم بهذه الخطوة، كما قام بتعيين الدكتورة داليا عبدالقادر كأول رئيس لقطاع الاستدامة بالبنك التجاري الدولي بهدف قيادة ذلك القطاع المتكامل الذي يعكس التزام البنك نحو تلبية المتطلبات المتزايدة إلى جانب تعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الإدارة إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة كإحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية أعمال البنك، فضلًا عن توفير منصة قوية لدمج ممارسات الاستدامة بجميع أنشطته التشغيلية وتحقيق رؤيته المستقبلية. ويقوم بالإشراف على مهام الإدارة الجديدة اللجنة التوجيهية للاستدامة والتي يرأسها كبار المديرين من غالبية إدارات البنك.وفي إطار المبدأ الأول من مبادئ المبادرة: المواءمة، قام البنك بتطوير هيكل شامل لإطار العمل بالبنك لضمان مواءمة عملياته وأنشطته ورؤيته مع القوانين واللوائح المصرية والمعايير والأطر العالمية.وعلى صعيد آخر، وفي إطار المبدأ الثاني: التأثير وتحديد الأهداف، يركز البنك على إجراء تقييم أساسي لتحديد أهم التأثيرات الإيجابية والتركيز عليها، وكذلك التأثيرات السلبية للحد منها، وذلك عبر تكاتف جميع جهود الأطراف ذات العلاقة على مختلف المستويات لتعزيز المردود الإيجابي للبنك على المجتمع والبيئة. كما يهدف البنك إلى الوصول إلى التوازن المنشود بين تحقيق الأرباح والالتزام بممارسات ومعايير الاستدامة لتحقيق المردود الإيجابي على المجتمعات المحيطة بأعماله وكذلك الحد من الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة لعملياته التشغيلية.يذكر أن مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة سوف تساهم في توفير إطار قوي للبنك التجاري الدولي لتحديد واقتناص الفرص الاستثمارية الجذابة الناتجة عن الاقتصاد القائم على التنمية المستدامة، وفي الوقت نفسه تحديد المخاطر البيئية ومعالجتها بشكل فعال، وسوف يواصل البنك دعم هذه المبادرة الكبرى مع السعي الدائم نحو إحداث تأثير إيجابي في القطاع المصرفي في مصر والمنطقة.ويمكن الاطلاع على تقارير الاستدامة من CIB ومعرفة المزيد عن جهوده في مجال الاستدامة منوتعد هذه المبادئ بمثابة خارطة طريق للقطاع المصرفي للقيام بدوره الأصيل في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تسيطر على الساحة العالمية خلال الفترة الراهنة، علمًا بأنه تم تطوير تلك المبادئ على مدار سنوات بعد العديد من المشاورات بين أبرز البنوك العالمية.وسوف تساعد هذه المبادئ القطاع المصرفي في دمج ممارسات الاستدامة بجميع العمليات اليومية لتتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وكذلك اتفاقية باريس للمناخ.وسوف يلتزم كل بنك بعد توقيعه على مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة، التي يدعمها إطار قوي للتنفيذ والمساءلة، بوضع ونشر وتنفيذ الأهداف الطموحة، بهدف تطوير إطار عمل مشترك لتوجيه البنوك في مسيرة تنمية أعمالها وتقليل المخاطر عبر دعم التحول الاقتصادي والاجتماعي اللازم لخلق مستقبل مستدام، فضلًا عن تمهيد الطريق لتحويل القطاع المصرفي لتبني ممارسات أكثر استدامة.لمعرفة المزيد عن مبادئ الخدمات المصرفية المسئولة منويعد البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – أحد أعضاء المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI) منذ عام 2016 وهو أول بنك في مصر ينضم لهذه المبادرة، وقد تم تكريم البنك ضمن قائمة تضم 28 من أبرز البنوك الرائدة عالميًا ممن قاموا بترسيخ مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة في إطار تلك المبادرة. وقد شهدت فعاليات المائدة المستديرة، التي عقدت اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، قيام 12 رئيسًا تنفيذيًا، ومن بينهم محمد سلطان - الرئيس التنفيذي للعمليات بالبنك التجاري الدولي - بإطلاق تلك المبادئ التي تحدد المعايير العالمية مبادئ الخدمات المصرفية المسئولة وتستهدف خلق قيمة لكل من المساهمين والمجتمع على حد سواء.وقد تم إطلاق المسودة الأولى مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة (PRB) خلال احتفالية بحضور ساتيا تريباثي، الأمين العام المساعد لشئون البيئة في الأمم المتحدة، وأوجستين دو رومانيت، رئيس مجلس إدارة باريس يوروبلاس، بالإضافة إلى ممثلي أبرز المؤسسات المشاركة في إعداد تلك المبادئ، ونخبة من أبرز رؤساء المؤسسات المالية العالمية، ومنذ إطلاق المبادرة، عكف البنك التجاري الدولي على المساهمة في تطوير وتعزيز مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة فضلًا عن الترويج لتطبيقها في المنطقة.