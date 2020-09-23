ترامب: سنراقب منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستراقب منصات التواصل الاجتماعي بشكل وثيق خلال فترة الانتخابات الأمريكية، حسب "سكاي نيوز" عربية.وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصات التواصل الاجتماعي بعد اتهامه من جانب تويتر بنشره معلومات مضللة وكاذبة، الأمر الذي جعله يهدد بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي على الولايات المتحدة الأمريكية.وقال ترامب في تغريدة سابقة له تويتر: "يشعر الجمهوريون بأن منصات التواصل الاجتماعي تمارس رقابة كاملة على أصوات المحافظين. سنقوم بإخضاعها للوائح تنظيمية مشددة أو إغلاقها لعدم السماح بتكرار أمر مماثل".وأضاف ترامب: "لا يمكننا السماح بترسيخ استخدام بطاقات الاقتراع بالبريد على نطاق واسع في بلدنا. سيكون أمرا يتيح للجميع الغش والتزوير وسرقة بطاقات الاقتراع"، متابعا: "من يخدع أكثر هو من يفوز"، داعيا "وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تنظف نفسها الآن".