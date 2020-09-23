في ذكراه.. إطلاق جائزة باسم سيد حجاب في شعر العامية المصرية

تزامنًا مع الذكرى الـ80 لميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب، أعلنت ميرفت الجسري، زوجة الشاعر الراحل، عن إطلاق جائزة لشعر العامية باسم جائزة سيد حجاب في شعر العامية.وقالت ميرفت الجسري، في بيان الأربعاء، إن فكرة الجائزة جاءت بمبادرة من الكاتب الصحفي مصطفى طاهر تقدم بها إلى أسرة سيد حجاب، بهدف تشجيع الأصوات الشعرية الصاعدة.وأوضحت زوجة الشاعر الكبير أن إطلاق الدورة الأولى لجائزة سيد حجاب، يأتي تزامنا مع الذكرى الـ80 لميلاده، ويتشكل مجلس أمناء الجائزة من ميرفت الجسري وريم سيد حجاب ومصطفى طاهر.وثمّنت ميرفت الجسري الجهود التي قامت بها أسرة الروائي خيري شلبي، والقاص يحيى الطاهر عبد الله خلال سبتمبر الجاري، والتي أثمرت عن خروج جائزتين للرواية والقصة القصيرة، وهو ما كان دافعًا لإكمال المُثلث الذي يفتح الطريق لخروج المزيد من الأصوات الإبداعية الشابة في مصر، بإطلاق جائزة باسم سيد حجاب في شعر العامية.وعن شروط التقديم، قالت ميرفت الجسري إنه يشترط للتقدم للجائزة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يتجاوز عمره الأربعين عامًا، وألا يكون قد سبق له نشر أي ديوان شعري من قبل (الجائزة مخصصة للعمل الشعري الأول)، ويحصل الفائز على وسام سيد حجاب في شعر العامية، كما ستتولّى الجائزة طباعة العمل الفائز بالمشاركة مع إحدى أبرز دور النشر المصرية.ويمكن إرسال الأعمال المشاركة بداية من اليوم الأربعاء 23 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2020 في الثانية عشرة من منتصف الليل بتوقيت القاهرة عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي:ويتم فتح الباب للتقدم للجائزة في 23 سبتمبر من كل عام تزامنا مع ذكرى ميلاد الشاعر الكبير، على أن يغلق باب التقدم يوم 31 ديسمبر من كل عام، ويتم الإعلان عن اسم الفائز في 25 يناير من كل عام تزامنا مع ذكرى رحيل سيد حجاب.