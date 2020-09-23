«طب بيطري الفيوم» يواصل حملاته للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية

شنت مديرية الطب البيطري بالفيوم، حملة اليوم الأربعاء، تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمتابعة استمرار أعمال التحصين واليوم الخامس من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع والتسجيل والترقيم للحيوانات غير المرقمة.وعملت لجان تحصين الحيوانات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل للحيوانات، في قرية العجميين التابعة لوحدة العجميين ـ وعزبة شعيب التابعة لوحدة أبونقاش ـ مركز ابشواي.يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالفيوم؛ لدعم مربي الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية والنهوض بها.